Еще 8 военнослужащих вступили в Ассоциацию ветеранов СВО в Коломне

Восемь новых участников приняли в отделение Ассоциации ветеранов СВО Московской области в Коломне. Депутат Государственной Думы Никита Чаплин и глава муниципалитета Александр Гречищев вручили им членские билеты.

Ассоциация ветеранов СВО создана по поручению президента России Владимира Путина. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что ее основная задача — поддержать защитников Отечества и их семьи.

«Для нас очень важно, чтобы ребята, которые принимали участие в боевых действиях, вернувшись домой, могли быстро адаптироваться к мирной жизни», — отметил Александр Гречищев.

В Московской области Ассоциация ветеранов СВО начала работу в феврале. Сформировано 55 отделений. Руководителем коломенского филиала стал офицер Алексей Каратеев.

«Бойцам на линии соприкосновения важно знать, что по возвращению домой они не будут одиноки. Мы оказываем помощь в трудоустройстве, в проведении оздоровительных мероприятий, предлагаем психологическую поддержку. Наша общая задача — сделать все, чтобы жители округа, принимавшие участие в специальной военной операции, а также их родные и близкие всегда могли получить помощь», — обращаясь к ветеранам, сказал Алексей Каратеев.

Теперь в составе отделения коломенской Ассоциации ветеранов СВО — 31 человек.