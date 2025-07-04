Еще 8 участков дорог отремонтировали в Истре по нацпроекту с начала года

В Истре подвели итоги масштабного обновления дорожной сети в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты «Мосавтодора» привели в порядок восемь участков региональных трасс общей протяженностью 17,5 километра.

Работы охватили как крупные населенные пункты, так и небольшие деревни.

«Сейчас продолжается ремонт дороги от ЦКАД до деревни Духанино длиной более пяти километров. До конца ремонтного сезона в округе по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ планируется отремонтировать больше 15,7 километра еще на семи участках дорог. В дальнейшем на всех участках специалисты нанесут разметку и укрепят обочины», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Дедовске преобразились улицы Ногина, Железнодорожная и Гражданская. Особое внимание уделили участку между железнодорожной станцией Истра и остановкой «Поворот на Крючково», где заменили 4,8 километра покрытия.

«Я много езжу по городу, и мне всегда радостно, когда дороги ремонтируют, поддерживают в хорошем состоянии. Неважно, едешь ты на работу или на дачу — даже короткий путь будет приятнее по ровному, новому асфальту», — поделился житель Дедовска Андрей.

В список обновленных трасс вошли улицы Советская и Ленина в поселке Снегири, Комсомольская в Павловской Слободе. Завершился ремонт дороги между деревнями Кострово, Новодарьино и Леоново, которая связывает Волоколамское и Новорижское шоссе — этот участок ежедневно обслуживает 13 тысяч автомобилей.

В текущем ремонтном сезоне в округе планируется привести в порядок 50 муниципальных дорог. Уже завершены работы на 31 участке.