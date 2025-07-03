Еще 8 тысяч жителей Подмосковья получили газ по президентской программе

С января в Подмосковье построили 250 километров новых газораспределительных сетей в рамках президентского проекта. Работы провожаются в Одинцове, Наро-Фоминске, Солнечногорске, Дмитрове и других муниципалитетах.

Благодаря социальной газификации в этом году синее топливо получили еще свыше восьми тысяч жителей Подмосковья.

По программе сети подводят бесплатно к границе земельного участка. Чтобы довести их к дому необходимо заключить комплексный договор — в него входят проектно-изыскательные работы, строительство, техобслуживание, пусконаладка и поставка газа. Стоимость будет зависеть от способа прокладки коммуникаций и выбранного оборудования. Рассчитать предварительную сумму можно с помощью калькулятора.

«Мы стремимся обеспечить доступ к „голубому топливу“ для как можно большего количества наших жителей, природный газ — самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Всего в программу социальной газификации вошли 3105 населенных пунктов Подмосковья.