Еще 8 тысяч заявок на получение лицензий для управления МКД подали в Подмосковье

Свыше восьми тысяч обращений по вопросам лицензирования деятельности управляющих компаний подали онлайн в Подмосковье с начала года. Электронный сервис позволяет оформить документ, аннулировать действующее разрешение, а также получить выписку из реестра или внести корректировки в связи с изменениями договорных отношений.
Заявку можно подать в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения» на региональном портале госуслуг. Для этого требуется заполнить электронную форму и приложить отсканированные документы. Результат рассмотрения поступит в личный кабинет заявителя.
Вместо традиционного бланка лицензии пользователи получают уведомление о внесении данных в реестр, что является официальным подтверждением права на управление жилым фондом.
Максимальный срок оказания услуги составляет 28 рабочих дней.
