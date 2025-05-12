Еще 8 тысяч школьников Подмосковья прошли новый «Урок цифры» о кибербезопасности

Более 8,8 тысячи школьников приняли участие в «Уроке цифры», посвященном кибербезопасности, в Подмосковье. Занятия будут доступны до 25 мая.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, на уроках школьники узнают, как работают антифрод-системы, научатся защищать личные данные и распознавать мошеннические схемы. Программа включает видеолекции и интерактивные тренажеры для учащихся с первого по одиннадцатый класс.

Уроки доступны по ссылке.

Проект организован АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения и Минцифры России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».