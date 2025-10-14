Еще 8 тысяч онлайн-заявок на присвоение спортивных разрядов подали в Подмосковье

Жители Подмосковья воспользовались онлайн-услугой по присвоению спортивных разрядов более восьми тысяч раз с начала года. Она доступна на региональном портале .

Как сообщили в региональном Мингосуправления, в рамках госуслуги можно получить статус кандидата в мастера спорта, а также первый спортивный разряд. Для этого нужно выполнить нормы и условия их выполнения.

Подать заявление могут областные спортивные федерации. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и приложить цифровые копии документов.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Прочее» — «Спорт и досуг», а также в мобильном приложении «Добродел». Ее предоставляют бесплатно.