Еще 8 социальных объектов поставили на кадастровый учет в Подмосковье

Еще восемь социальных объектов поставили на кадастровый учет в Подмосковье. Это школы и пристройки к ним, детские сады и многое другое.

Как отметили в подмосковном управлении Росреестра, за неделю на кадастровый учет в Химках поставили два детских сада и одну школу. В Балашихе достроили школу № 4, Салтыковскую гимназию, Дворец творчества детей и молодежи, а также санаторно-лесную школу «Полянка».

В Люберцах также появился детский сад на 300 мест.

Как отметила з аместитель руководителя управления Дарья Пронина, в регионе активно строят объекты здравоохранения, образования и проводят реконструкцию для повышения качества инфраструктуры.

«Управлением приняты все необходимые меры по качественному и своевременному осуществлению учетно-регистрационных действий в отношении социально значимых объектов Подмосковья», — отметила она.