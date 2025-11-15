Еще 8 школьников из Дмитрова получили стипендии губернатора Московской области

Результаты конкурса на соискание именных стипендий губернатора для детей с ограниченными возможностями здоровья озвучили в Подмосковье. Восемь юных жителей Дмитровского округа вошли в число 300 победителей.

В список вошли Евгений Медведчук и Ксения Елисеева из Дмитровской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Анна Аксенова, Анушервон Турсунов, Маргарита Федорова и Анастасия Морозова из семейного центра «Дмитровский», Мария Боброва из Рогачевской школы, а также Иван Максимов Иван из физико-технического колледжа.

Ребята стали стипендиатами благодаря победам на федеральных и региональных олимпиадах, конкурсах и фестивалях. В этом году подать заявку впервые можно было с помощью портала государственных и муниципальных услуг Московской области.

«От всей души поздравляю ребят, педагогов и родителей с этим значимым достижением. Желаю стипендиатам новых творческих открытий, спортивных побед, уверенности в своих силах, неиссякаемой энергии для реализации самых смелых планов!» — сказал глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Отметим, что в этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок — 830 от учеников школ, колледжей и учреждений дополнительного образования со всего региона.