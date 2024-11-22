Еще 8 школ паллиативной помощи заработают в Подмосковье до конца года

Координационный центр паллиативной помощи Московской области организует бесплатные занятия для родственников и соцработников, где их обучают уходу за паллиативными пациентами. В области уже работают 30 таких школ, включая филиалы в Клину, Химках, Красногорске, Солнечногорске и других городах, до конца года откроются еще восемь.

«Сейчас в регионе работают 30 школ паллиативного пациента и до конца года откроются еще 8 — в Раменской, Серпуховской, Чеховской и других больницах. Также для повышения качества и доступности паллиативной помощи в регионе работают портал и горячая линия», — отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Забелин.

График и темы занятий доступны на портале паллиативной помощи, сайтах больниц и в соцсетях. Предварительная запись не требуется. Вопросы по помощи паллиативным пациентам можно задать круглосуточно по телефону 8 (498) 683-83-83.