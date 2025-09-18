Еще 8 сертификатов для переселения из аварийного жилья вручили в Раменском

Глава Раменского округа Эдуард Малышев торжественно вручил восемь жилищных сертификатов жителям муниципалитета. Многие из получателей уже нашли новые квартиры: кто-то переезжает в другой округ, кто-то решил остаться в Раменском.

Одной из счастливых обладательниц сертификата стала Елена Бычкова из Ульянина. На собрании, которое проходило в селе, сообщили о возможности улучшить жилищные условия, и она решила воспользоваться возможностью.

«Я уже подобрала квартиру в Домодедове, которая значительно больше моей предыдущей. Очень признательна администрации за эту возможность и хочу выразить свою благодарность», — поделилась жительница Раменского округа Елена Бычкова.

Жилищные сертификаты были предоставлены в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».