Еще 8 семьям в Наро-Фоминске установили дымовые пожарные извещатели

С 1 марта 2023 года в домах и квартирах, в которых проживают многодетные семьи, необходимо разместить автономные дымовые пожарные извещатели. Требование касается и семей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Изменения внесены в постановление правительства России от 24 октября 2022 года «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации»: «В комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации или системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, должны быть установлены и находиться в исправном состоянии автономные дымовые пожарные извещатели».

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