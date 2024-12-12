Еще 8 семей в Можайске переедут из аварийного жилья в новые квартиры

Квартиры в новом доме на улице Полосухина получили восемь семей-переселенцев из аварийного жилого фонда в Можайске. С будущим переездом их поздравили представители администрации муниципалитета.

Дом, в который переедут семьи, полностью соответствует современным требованиям. В нем просторные квартиры, качественные коммуникации и надежные лифты.

Будущих новоселов поздравила заместитель главы Можайского городского округа Мария Клинских. Также она рассказала собравшимся о том, как зарегистрировать права на собственность.

Всего ключи от новых квартир получит 61 семья. Это 148 человек из Можайска, деревни Шохово, рабочего поселка Уваровка, поселка МИЗ.

Отметим, что ранее ключи от квартир вручили пяти семьям. Дом, в который они переедут, построили благодаря государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы».