Еще 8 семей из аварийных бараков получили ключи от новых квартир в Дубне

Новоселами дома в жилом комплексе «Феникс» на улице Тверской стали восемь семей жителей аварийного фонда. В торжественной церемонии передачи ключей приняли участие представитель компании-застройщика и глава Дубны Максим Тихомиров.

Дом был сдан в эксплуатацию в декабре. В квартирах выполнена чистовая отделка, установлена сантехника, так что хозяева смогут сразу въехать в новое жилье.

Одна из новоселов Елена Кокунова призналась, что получила лучший подарок в своей жизни. Она с содроганием вспоминает об условиях жизни в бараках. «Вода только холодная, холодно зимой, сыро, газ привозной, обслуживать по газу нас перестали давно, баллоны с газом мы сами меняли. Жутко, конечно, было», — рассказала Елена Кокунова.

Максим Тихомиров подчеркнул, что жилищное строительство и расселение барачного фонда является одним из главных стратегических направлений для города. «Сегодня при поддержке губернатора региона мы делаем самый лучший подарок жителям, который они ждали долго. В 2026 году также готовимся к следующему этапу переселения», — сказал глава Дубны.

После того, как еще шесть семей получат новое жилье, первые два барака — 29-й и 31-й — будут полностью расселены. Их снесут, а на этом месте продолжится строительство домов по программе комплексного развития территории. Расселить жителей всех бараков на улицах Тверской и Октябрьской планируют до конца 2028 года.