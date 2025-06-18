Еще 8 оборудованных мест отдыха открыли в Дмитровском лесничестве

В Дмитровском муниципальном округе проводят масштабные работы по профилактике лесных пожаров и организации комфортного досуга на природе. В лесах муниципалитета оборудовали еще восемь новых зон для отдыха.

Локации для досуга оснастили все необходимым для безопасного и экологичного времяпровождения: просторные беседки, специальные места для костра, зоны для сбора мусора. Пространства отделили от леса защитной минерализованной полосой шириной не менее полуметра.

По словам главы Дмитровского округа Ивана Курданина, леса — это общее достояние, их сохранность зависит от каждого жителя.

«Обустройство специальных зон отдыха помогает минимизировать риски возгораний и делает пребывание в лесу более комфортным», — отметил руководитель муниципалитета.

Иван Курданин также призвал жителей соблюдать правила пожарной безопасности и беречь природу.

Отметим, что новые места для досуга расположены в лесничествах: Гришинское — в районе деревни Исаково, Костинское — вблизи села Костино, Марфинское — у села Марфино, Орудьевское — рядом с деревней Княжево и Тимоновское у села Жестылево.