Еще 8 объектов электроснабжения установят в Химках в этом году

«Россети Московский регион» построят в этом году на территории городского округа Химки восемь новых объектов электроснабжения в рамках инвестиционной программы.

Предстоящие работы включают ремонт и строительство трансформаторных подстанций, замену линий электропередачи, расчистку трасс от растительности, а также модернизацию пяти объектов и монтаж систем инженерно-технических средств охраны. Кроме того, сотрудники «Мособлэнерго» проведут реконструкцию пяти объектов энергоснабжения в округе. Это увеличит протяженность линий электропередачи на 1,74 километров.

Мероприятия по модернизации электросетевого хозяйства направлены на повышение надежности энергоснабжения городского округа перед предстоящим осенне-зимним периодом. Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком и согласованы с Министерством энергетики Московской области.

Вопрос повышения надежности электроснабжения является одним из ключевых на еженедельных совещаниях глав муниципалитетов под руководством губернатора Андрея Воробьева. Ремонтная программа на сегодняшний день выполнена на 29%, а инвестиционная — на 43%. Масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры, которая затронет 2,5 миллиона человек, будет реализована в Подмосковье до 2028 года.

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