Еще 8 нарушителей правил перевозки отходов в Подмосковье получили штрафы

Инспекторы эконадзора в Московской области выписали восемь штрафов за незаконный вывоз и сброс отходов в трех округах. Нарушителей выявили во время полицейских рейдов. Об этом сообщили в Минэкологии региона.
В селах Булатниково и Молоково задержали водителей грузовиков, которые незаконно перевозили отходы. Четыре таких же случая зафиксировали в Раменском и селе Еганово. В микрорайоне Белые Столбы Домодедовского округа один водитель сбрасывал мусор прямо на землю.
Все нарушители получили штрафы. Напомним, рейды по выявлению незаконного вывоза отходов продолжаются.
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