Еще 8 набережных благоустроят в Подмосковье в 2024 году

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С наступлением летнего сезона многие жители и гости Подмосковья предпочитают проводить свободное время у воды. В Мособлдуме сообщили, что для комфортного отдыха в Московской области в 2024 году благоустроят восемь набережных.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, на благоустройство набережных в Подмосковье направят свыше 1,6 миллиарда рублей.

«Все набережные благоустраиваются по тщательно продуманным проектам, задача которых не только украсить городской пейзаж, но и создать комфортные условия для жителей всех возрастов», — подчеркнул Брынцалов.

В текущем году набережные преобразятся в Лотошине, Красногорске, Щелкове, Черноголовке, Солнечногорске, Шаховской и Щелкове.

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