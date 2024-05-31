Еще 8 набережных благоустроят в Подмосковье в 2024 году
С наступлением летнего сезона многие жители и гости Подмосковья предпочитают проводить свободное время у воды. В Мособлдуме сообщили, что для комфортного отдыха в Московской области в 2024 году благоустроят восемь набережных.
По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, на благоустройство набережных в Подмосковье направят свыше 1,6 миллиарда рублей.
«Все набережные благоустраиваются по тщательно продуманным проектам, задача которых не только украсить городской пейзаж, но и создать комфортные условия для жителей всех возрастов», — подчеркнул Брынцалов.
В текущем году набережные преобразятся в Лотошине, Красногорске, Щелкове, Черноголовке, Солнечногорске, Шаховской и Щелкове.
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