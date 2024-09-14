Еще 8 молодых специалистов начали работу в органах местного самоуправления в Дмитрове

В Дмитровском округе восемь молодых специалистов, окончивших Дмитровский институт непрерывного образования государственного университета «Дубна», начали работу органах местного самоуправления. Встречу с ними провел глава муниципалитета Илья Поночевный.

Молодые специалисты поделились, что первые дни на новом месте были насыщены множеством информации и нюансов, которые нужно освоить для самостоятельной работы. Однако благодаря поддержке и наставничеству опытных коллег они успешно адаптируются и находят свое место в коллективе.

Глава муниципалитета также обсудил с молодыми специалистами их планы на будущее и поделился собственным опытом.

«Любая работа интересна и важна, если не сидеть сложа руки. Я начинал с работы дворником и не стыжусь этого. Не бойтесь ставить цели и добиваться их — это залог успешной карьеры», — отметил Илья Поночевный.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».