Еще 8 молодых семей приобретут квартиры в Зарайске по льготной программе

Еще восемь молодых семей приобретут льготное жилье в Зарайске. Они получили свидетельства на субсидию, благодаря которой смогут переехать в квартиру или дом.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, молодые семьи получили поддержку в рамках госпрограммы «Жилище». Многие уже определились, куда направить выплату.

В министерстве напомнили, что стать участником программы могут семьи младше 35 лет, которые нуждаются в жилье и зарегистрированы в Подмосковье. При этом они должны иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости или возможность получить на эту сумму кредит.

Всего в этом году жилищные условия по программе смогут улучшить 246 молодых семей.