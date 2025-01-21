Еще 8 молодых семей приобретут квартиры в Зарайске по льготной программе

Еще восемь молодых семей приобретут льготное жилье в Зарайске. Они получили свидетельства на субсидию, благодаря которой смогут переехать в квартиру или дом.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, молодые семьи получили поддержку в рамках госпрограммы «Жилище». Многие уже определились, куда направить выплату.
В министерстве напомнили, что стать участником программы могут семьи младше 35 лет, которые нуждаются в жилье и зарегистрированы в Подмосковье. При этом они должны иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости или возможность получить на эту сумму кредит.
Всего в этом году жилищные условия по программе смогут улучшить 246 молодых семей.
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