Еще 8 машин с гумпомощью отправили из Истры в зону СВО с начала ноября

Участники клуба «Активное долголетие» ежедневно вяжут теплые вещи для бойцов специальной военной операции. Пенсионеры также помогают собирать помощь для ребят. С начала месяца в зону СВО отправили восемь машин с гуманитарным грузом.

В составе гуманитарной помощи нательное белье, перчатки, вязаные носки и теплые шапки. Участники клуба «Активное долголетие» собрали сотни килограммов постельного белья, теплых одеял, сплели маскировочные сети оттенка «снег на черноземе», а также отлили окопные свечи.

Кроме теплых вещей и предметов первой необходимости пенсионеры по просьбе бойцов подготовили более 100 кнопочных телефонов. Они положили в посылки продукты с большим количеством калорий для питания в зимний период. Помимо этого, долголеты передали на фронт большую партию лекарственных трав, помогающих при простуде. Собирали, ферментировали и сушили их пенсионеры на собственных дачах.

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