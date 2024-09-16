Еще 8 компаний получили лицензии на управление жилыми домами в Подмосковье

Еще восемь компаний получили лицензии на управление многоквартирными домами в Подмосковье. Еще восьми предприятиям отказали из-за недостоверных сведений или несоответствия требованиям.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, компании могут подать заявку на получение лицензии через «Госуслуги». Их рассматривают в течение 28 рабочих дней.

Лицензирование проходит в несколько этапов. Сначала министерство проверят корректность сведений, затем в ФНС и МВД направляют запрос о предоставлении сведений о юридическом лице и отсутствие задолженностей, после чего проверяют наличие банкротства и аннулирования лицензий.

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