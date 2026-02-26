Еще 8 государственных индустриальных парков построят в Подмосковье

В Московской области сформировали сеть технопарков и особых экономических зон, которая стала важным инструментом поддержки производства. Развитие таких площадок предусмотрено народной программой «Единой России».

Депутат Московской областной думы, член партии Тарас Ефимов отметил, что сегодня регион сегодня демонстрирует положительную динамику в промышленном производстве, несмотря на общее замедление экономики из-за санкционного давления.

Парламентарий связал успехи с решениями, которые партия инициировала на федеральном и региональном уровнях.

Мы создаем современную инфраструктуру для проектов технологического суверенитета — особые экономические зоны и индустриальные парки, где бизнесу предоставляются выгодные условия для развития. Напомню, Московская область — лидер по количеству индустриальных парков и технопарков: суммарно их у нас более 90. При этом мы достигли отличных показателей их заполняемости — в среднем это более чем 90%.

Кроме того, в регионе действуют шесть особых экономических зон. В Дубне работает одноименная площадка, которая занимает высокую позицию в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности таких территорий в России.

В перечне резидентов — корпорация «Промтех», работающая в сфере космического и авиастроения, а также одно из крупнейших в стране фармацевтических производств «ПСК Фарма».

Есть объективные цифры, которые показывают, что каждый 11-й резидент всех ОЭЗ страны расположен в Дубне, и каждое 10-е рабочее место создано компаниями-резидентами на ее территории.

Показательным примером промышленного развития стала и Балашиха. За последние годы в округе начали действовать пять индустриальных парков. «Лунн», «Соболиха», «Демидов» и «Румянцев» уже заполнены, а в новом парке «Милованов» к концу минувшего года обустроились 93 компании.

Сейчас на территории Балашихи строят одноименный промышленный парк. Его инвестиционный потенциал оценивают в 20 миллиардов рублей. К 2030 году там планируют открыть 3,5 тысячи рабочих мест.

Вопросы промышленного развития стали одной из важнейших на первом отчетно-программном форуме партии «Есть результат», который состоялся в Екатеринбурге 19 февраля.

В рамках мероприятия федеральное правительство отчиталось о реализации задач соответствующего блока Народной программы.

Председатель правительства России Михаил Мишустин 25 февраля поблагодарил «Единую Россию» за выполнение наказов и поддержку кабинета министров, напомнив, что что партия и правительство работают для развития страны и улучшения качества жизни людей.

Российская экономика демонстрирует положительную динамику. Так, ВВП за прошедший год увеличился на 1%, а прирост за три года достиг 10%.

Даже на фоне санкций промышленное производство в 2025 году увеличилось на 1,3%, а обрабатывающая промышленность продемонстрировала рост на уровне 3,6%.