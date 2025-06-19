Еще 8 экспонатов пополнили музей военно-воздушных сил в Щелкове

Музей Победы временно передал коллекцию боевой авиатехники Центральному музею Военно-воздушных сил в городском округе Щелково. Жители и гости муниципалитета увидят восемь новых экспонатов.

По прибытии их полностью осмотрели и подготовили к демонстрации. Общий вес новых экспонатов составил порядка ста тонн. Музей Победы передал первый советский корабельный противолодочный вертолет Ка-25ПЛ, легкий многоцелевой вертолет Ка-26ЛЛ, совершенную модификацию Су-15 — Су-15ТМ, различные модификации легендарного самолета «МиГ»: всепогодный фронтовой истребитель-перехватчик МиГ-21ПФ и сверхзвуковой многоцелевой истребитель 3-го поколения МиГ-23МЛ и другие.

Обновленная экспозиция Центрального музея Военно-воздушных сил поможет посетителям пополнить знания об истории авиации и вдохновит подрастающее поколение на изучение технических профессий.

Напомним, музей расположен по адресу: поселок городского типа Монино, улица Музейная, дом № 1. Выставку можно посетить с 09:00 до 17:45, понедельник и вторник — выходные дни. Возрастное ограничение 0+