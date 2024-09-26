Еще 8 дополнительных ливневок обустроили на улице Чехова в Лобне

В городском округе Лобня завершили проверку надежности новой ливневой канализации на улице Чехова. Лабораторная экспертиза подтвердила высокое качество асфальтового покрытия на этой дороге, однако процесс ремонта затянулся из-за неучтенных уклонов, что привело к образованию стоячей воды на некоторых участках.

Для устранения проблемы подрядчик установил восемь дополнительных ливневок и проложил 280 метров труб. После проведенного эксперимента с искусственным поливом дорожного полотна, дорога была принята в эксплуатацию.

Помимо улицы Чехова, новые асфальтовые покрытия появились на улицах Юбилейная, Победы, Рабочая и Можайского. В то же время продолжаются работы на двух дополнительных участках, которые изначально не входили в план. На дублирующей дороге улицы Ленина сейчас меняют бордюры и укладывают новый асфальт, а на улице Некрасова, от Ленина до Промышленной, планируется обновление покрытия, установка бордюров и нанесение разметки.

Завершение всех работ планируется до середины октября, что должно значительно улучшить дорожную инфраструктуру города и повысить комфорт для жителей.

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