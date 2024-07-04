Еще 8 домов построили в коттеджном поселке «Кембридж» под Истрой

Восемь новых коттеджей достроили в истринском поселке «Кембридж». Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод домов в эксплуатацию.

Новые дома распложены на бульваре Шотландский.

Проектом предусмотрено семь очередей строительства. В коттеджном поселке работает детский сад, открыты детские творческие мастерские с занятиями по вокалу, рисованию, акробатике и театральному искусству. Есть воркаут площадка для занятий спортом.

Жители ЖК «Кембридж» имеют все преимущества загородной жизни с доступом к объектам социальной инфраструктуры. В похожем на замок здании въездной группы есть универмаг, салон красоты, аптека, службы бытовых услуг и семейное кафе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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