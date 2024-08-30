Еще 8 автомобилей закупили в службу неотложной помощи больницы в Балашихе

Новые «Лады Гранты» появились в автопарке службы неотложной помощи больницы Балашихи. На них врачи будут ездить к пациентам поликлиник на дом.

Сотрудники службы неотложной помощи Балашихинской больницы уже начали использовать восемь автомобилей «Лада Гранта» в едином узнаваемом стиле — с наклейками. Машины закупили благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

«Санитарные автомобили предназначены для доставки врачей кабинета неотложной медицинской помощи к пациентам при острых заболеваниях, обострении хронических, не опасных для жизни болезней. Современный комфортабельный автомобиль станет медикам незаменимым помощником в работе, связанной с обслуживанием пациентов на дому», — прокомментировал главный врач больницы Балашихи Михаил Антипов.

Отметим, что авто заменили в службе старые «Нивы». В новых машинах есть кондиционеры, обогрев зеркал и заднего стекла.

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