Еще 79 предпринимателей Подмосковья оформили компенсацию затрат на маркетплейсы

В Подмосковье продолжается прием заявок на получение субсидий для предпринимателей, реализующих товары через маркетплейсы. Как сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, возможностью воспользоваться мерой государственной поддержки заинтересовались 79 представителей малого и среднего бизнеса.

Программа предусматривает частичное возмещение расходов, возникающих при работе на электронных торговых площадках. Предпринимателям компенсируют до половины понесенных затрат, при этом максимальная сумма финансовой поддержки может достигать 500 тысяч рублей.

Полученные средства можно направить на покрытие комиссий маркетплейсов, оплату услуг по продвижению товаров, а также транспортные расходы, связанные с их доставкой покупателям.

К программе подключены 11 крупнейших онлайн-площадок.

Прием заявок продолжается. Подать документы и ознакомиться с требованиями к участникам можно на инвестиционном портале Московской области.

Программу реализуют в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Она направлена на развитие малого и среднего предпринимательства в регионе.