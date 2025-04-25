Еще 78 ям устранили на дорогах в Истре за неделю

На основе обращений жителей за эту неделю в Истре ликвидировали 78 дорожных ям. Всего с начала 2025 года выявили 3591 неровностей, из них уже устранили 3446.

В муниципальном окре Истра за неделю выявили и оцифровали 138 дорожных дефектов, из них ликвидировали 78 неровностей на дорогах. Работы провели в Истре во дворах и на проездах вблизи домов № 19, № 13, № 9 и № 72 на улице Ленина и у дома № 1 по улице Босова, а также в Дедовске рядом с домом № 5 на улице Ногина и у дома № 16 на улице Войкова. В работе использовали технологию укладки горячего асфальта.

Отметим, что во время ремонта дорог соблюдают определенный регламент: прежде всего обновляют аварийные и крупные ямы, а после ликвидируют остальные дефекты.

Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача властей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в 2025 году отремонтируют около 1,5 тысячи участков.