Еще 77 водителей оштрафовали за неправильную парковку в Подмосковье | 360°

16 мая 2024, 17:26
Еще 77 водителей оштрафовали за неправильную парковку в Подмосковье
Свыше 70 водителей оштрафовали в Подмосковье за парковку у контейнерных площадок в апреле. Общая сумма штрафов составила 385 тысяч рублей.
Как рассказали в подмосковном ГУСТ, парковка у контейнерных площадок мешает работе спецтехники, что создает неудобства для всего двора. Бороться с нарушителями помогает раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел», где жители могут сообщить о таком происшествии.
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В апреле выявили 77 таких случаев. Из них 27 — в Ленинском округе.
«Сотрудники ведомства напоминают, что штрафы за остановку возле контейнерных площадок установлены статьей 6.14 КоАП МО. Согласно этой статье, граждане могут получить штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей, должностные лица — от 5 000 до 10 000 рублей, а юридические лица — от 10 000 до 30 000 рублей», — напоснили в ведомстве.
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