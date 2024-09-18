Еще 76 тысяч тонн противогололедных материалов закупили в Подмосковье. Их будут использовать для обработки улиц зимой.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору , чаще всего коммунальные службы Подмосковья используют для обработки улиц техническую соль. Е е расход в два раза меньше, чем у пескосоляной смеси. По словам главы ведомства Владислава Мурашова, создание необходимого запаса этого материала является важной частью подготовки к зиме.

«Ими обрабатываются внутриквартальные и внутридворовые проезды в целях уменьшения наледи. На сегодняшний день контракт на закупку технической соли заключили все муниципалитеты за исключением двух. Им в свою очередь дано поручение обеспечить наличие материалов на складах в срок до 10 октября», — сказал он.

Соль начинает действовать при температуре ниже нуля. Для сохранения ее свойств материал хранят в сухих ангарах и площадках под навесом.

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