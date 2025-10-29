Еще 750 километров газораспределительных сетей построили в Подмосковье

С начала года в Подмосковье построили 750 километров новых газопроводов по президентскому проекту социальной газификации. Благодаря этому топливо получили более 37 тысяч жителей региона. Больше всего подключений провели в Раменском, Солнечногорске и Чехове.

Социальная газификация — это бессрочная программа, по которой «Мособлгаз» бесплатно подводит газопроводы до границ участков домов, зарегистрированных в населенных пунктах, где уже есть топливо. Проект стартовал в июне 2021 года, и за это время компания построила свыше 5,4 тысячи километров сетей, обеспечив газом около 228 тысяч жителей Московской области.

Для отдельных категорий граждан предусмотрены меры поддержки: компенсация расходов на газификацию участка и установку оборудования до 80 тысяч рублей. Льготы доступны многодетным семьям, участникам СВО, ветеранам и другим категориям жителей.

Подавать заявку на льготную газификацию необходимо через региональный портал госуслуг.