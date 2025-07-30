Еще 7,5 млн рублей направили на выплаты участникам СВО и их семьям в Подмосковье

С июля в Подмосковье заработала новая мера поддержки участников СВО и их детей-инвалидов. Теперь им полагается ежегодная выплата, которая будет покрывать расходы на такси до социально-значимых объектов, сообщили в Минсоцразвития региона.

Эта мера распространяется на бойцов СВО в кресле-коляске или с протезами, а также на полностью утративших зрение. Кроме того, выплата положена детям-инвалидам в семьях участников военных действий.

«Теперь бойцы и их семьи могут подать заявление на получение новой выплаты, не выходя из дома. В бюджете региона на эту поддержку выделено 7,5 миллиона рублей», — сказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Денежная помощь в размере 24 тысячи рублей предоставляется раз в год. В ведомстве поясняют, что для ее получения у участника СВО должна быть вторая или третья степень ограничения способности передвижения или третья степень ограничения способности к ориентации.

Оформить выплату можно на региональном портале госуслуг Московской области.