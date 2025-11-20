Еще 74 светофора установят на дорогах в Серпухове в 2025 году

В городском округе Серпухов продолжают устанавливать светофоры на оживленных участках дорог. В этом году появятся еще 74 конструкции типа Т.7 с желтым мигающим сигналом.

Один из светофоров установили на перекрестке улиц Подольская и Горького. К концу текущей недели для адаптации участников дорожного движения включат режим желтого мигающего сигнала.

Такие светофоры устанавливают для предупреждения водителей о приближении к образовательным учреждениям. Еще восемь единиц появятся в Пущине и две — в Протвине.

«Убедительно прошу водителей быть внимательнее и заблаговременно снижать скорость вблизи пешеходных переходов и новых светофорных объектов. Внимание пешеходов обращаю на необходимость использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток и в условиях плохой видимости», — отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.