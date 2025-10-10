Еще 74 пешеходных перехода оборудовали проекционной подсветкой в Подмосковье

В Московской области установили проекционную подсветку на 74 пешеходных переходах. Она нацелена снизить аварийность в темное время суток, а также повысить безопасность при плохой погоде.

На опору над зеброй устанавливается проектор, который дублирует разметку. Освещение делает переход более заметными для автомобилистов.

«Работы уже провели в 16 городских и муниципальных округах, наибольший объем работ выполнили в Люберцах, Рузе, Можайске, Красногорске и Подольске. Обустройство проекционной разметки продолжается — до конца года дорожники оборудуют еще более 80 переходов», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Например, в черте городов подсветка появилась в Жуковском на улице Гагарина рядом с филиалом МФТИ, в Павловском Посаде на четырех переходах вблизи школ и дома культуры на Большой Покровской улице, а также в Истре на Советской улице возле отделения налоговой и школы имени А. П. Чехова.

В малых населенных пунктах проекционными аппаратами оборудовали переходы у здания больницы села Перхушково в Одинцовском округе и у остановки «ЖК Зеленоградский» в поселке Голубое в Солнечногорске.

Монтаж систем проходит с 2022 года. За три года подсветка появилась на 320 переходных переходах: у детских садов, школ и других социальных учреждений.

Установкe осуществляют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».