Еще 730 человек прошли бесплатный онкоскрининг в Подмосковье в выходные

Свыше 730 жителей Подмосковья прошли скрининг в центрах амбулаторной онкопомощи в минувшую субботу. Они смогли бесплатно сделать маммографию, сдать тест на рак простаты и наличие скрытой крови в кале, а также пройти диагностику новообразований кожи.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, современная диагностика позволяет назначить эффективное лечение и сохранить качество жизни.

«В прошедшие выходные 729 жителей региона прошли бесплатный онкоскрининг в Центрах амбулаторной онкопомощи. У 98 из них заподозрили злокачественные новообразования. Все пациенты были направлены на дообследование», — сказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.

Дни открытых дверей в онкоцентрах будут проводить регулярно каждую последнюю субботу месяца. Узнать подробнее о помощи больным можно по ссылке.

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