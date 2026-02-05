Еще 73 семьи в Мытищах получили выплаты при рождении третьего ребенка

В Подмосковье действует специальная программа губернатора, которая помогает молодым многодетным семьям. При рождении третьего или последующего ребенка родители могут получить единовременную выплату.

Только в 2025 году такой возможностью в Мытищах воспользовались 73 семьи, каждая из которых получила по 300 тысяч рублей. На эти цели из бюджета направили более 21 миллиона.

«Эта мера позволяет семьям увереннее пройти важный этап, сосредоточившись на заботе о новорожденном. Поддержка носит адресный характер и направлена именно на молодых многодетных родителей региона», — пояснил начальник местной службы соцзащиты Александр Салагаев.

Чтобы получить помощь, нужно соответствовать нескольким простым условиям. Оба родителя должны быть моложе 36 лет на момент появления ребенка. Хотя бы один из них должен иметь постоянную прописку в Московской области. Важно, чтобы свидетельство о рождении ребенка выдали именно на территории региона.

Оформить выплату можно через интернет. Для этого необходимо зайти на портал государственных услуг, найти в разделе «Социальная поддержка» категорию «Поддержка семей с детьми» и выбрать там сервис «Денежная выплата при рождении третьего или последующего ребенка».

После этого останется лишь заполнить электронное заявление и прикрепить копии необходимых документов. Подать заявку можно в течение года со дня рождения ребенка.

Специалисты рассматривают заявку не больше недели, а ответ приходит прямо в личный кабинет.

Если у родителей есть вопросы о других видах поддержки, они могут позвонить по короткому телефону 122, а затем набрать добавочный номер 6. Также консультация доступна в чате «Социалка. Мытищи» в Telegram.