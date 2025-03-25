Еще 73 предпринимателя оштрафовали в Подмосковье за незаконную продажу алкоголя

Свыше 330 проверок на соблюдение предпринимателями правил продажи алкоголя провели в Подмосковье с января. В результате инспекторы Минсельхозпрода выявили 73 нарушителя.

Всего с начала года инспекторы выявили 47 магазина и общепита вблизи образовательных учреждений, где продавалась алкогольная продукция. Еще на 23 объектах зафиксировали продажу спиртного после 23:00. Еще в двух случаях предприниматели реализовывали такую продукцию без лицензии.

Так, на Красноармейской улице в Орехово-Зуеве изъяли более 800 бутылок с алкогольными напитками. Штрафы также выписали владельцам четырех продуктовых магазинов в Истре.

В министерстве добавили, что наказание за нарушение правил может достигать 300 тысяч рублей.