Еще 73 предпринимателя оштрафовали в Подмосковье за незаконную продажу алкоголя

Свыше 330 проверок на соблюдение предпринимателями правил продажи алкоголя провели в Подмосковье с января. В результате инспекторы Минсельхозпрода выявили 73 нарушителя.
Всего с начала года инспекторы выявили 47 магазина и общепита вблизи образовательных учреждений, где продавалась алкогольная продукция. Еще на 23 объектах зафиксировали продажу спиртного после 23:00. Еще в двух случаях предприниматели реализовывали такую продукцию без лицензии.
Так, на Красноармейской улице в Орехово-Зуеве изъяли более 800 бутылок с алкогольными напитками. Штрафы также выписали владельцам четырех продуктовых магазинов в Истре.
В министерстве добавили, что наказание за нарушение правил может достигать 300 тысяч рублей.
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