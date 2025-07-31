Еще 73 педагога из Подмосковья получили сертификаты на приобретение жилья

Еще 73 подмосковных учителя получили сертификаты на новые квартиры по программе социальной ипотеки. Всего за время ее действия в ней поучаствовали более 700 человек.

Программу запустили в Подмосковье в 2016 году по инициативе губернатора, напомнила глава регионального Минобразования Ингрид Пильдес. Она направлена на создание комфортных условий для жизни и работы для учителей.

«Ее результаты впечатляют: более 700 человек уже улучшили свои жилищные условия, а в этом году сертификаты получили еще 73 учителя. Эта инициатива является знаком уважения к их труду с надеждой на то, что они продолжат эффективно работать и способствовать улучшению качества образования в Московской области», — отметил министр.

Ингрид Пильдес добавила, что важно использовать комплексный подход при привлечении квалифицированных кадров. Так, в области действует ряд мер поддержки учителей, в том числе молодых.

Программа социальной ипотеки позволяет педагогам получить финансовую помощь для приобретения жилья. Регион оплачивает половину стоимости квартиры сразу и оставшиеся 50% в течение 10 лет. Участникам остаются только проценты по кредиту.