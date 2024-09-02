Еще 73 новых центра «Точка роста» открылись в Подмосковье в День знаний

В Московской области открылись 73 новых центра «Точка роста» в День знаний. Образовательные учреждения специализируются на естественно-научных и технологических направлениях.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, новые центры открылись в 32 городских округах региона, теперь их количество достигло 505.

«Проект „Точка роста“ является важным федеральным проектом и нацелен на предоставление школьникам из отдаленных уголков страны возможности учиться с использованием передовых технологий», — пояснили в ведомстве.

В центрах установлены цифровые лаборатории по физике, химии и биологии, роботы-манипуляторы, конструкторы для практики программирования и современные образовательные наборы для изучения робототехнических систем.

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