Еще 72 гектара лесов Сергиева Посада очистили от сорняков

Работы по уходу за лесными культурами провели на площади 72,5 гектара в Сергиевом Посаде с начала сезона. Всего в этом году они пройдут на территории 155,7 гектара.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, нежелательную растительность в лесах устраняют при помощи мотокусторезов и ручных инструментов. Это позволяет освободить культивируемые растения от завалов травы и сорняков.

В ведомстве отметили, что работы провели в соответствии с техническим заданием и календарным планом.

"Благодаря лесоводственному уходу за лесными культурами улучшаются условия для роста главных древесных лесных пород. Данное мероприятие предотвращает гибель лесных культур от заглушения нежелательной древесно-кустарниковой растительностью и снижение прироста лесных насаждений главной древесной породы", - отметили в комитете.

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