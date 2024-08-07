Еще 72 гектара лесов Сергиева Посада очистили от сорняков

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Работы по уходу за лесными культурами провели на площади 72,5 гектара в Сергиевом Посаде с начала сезона. Всего в этом году они пройдут на территории 155,7 гектара.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, нежелательную растительность в лесах устраняют при помощи мотокусторезов и ручных инструментов. Это позволяет освободить культивируемые растения от завалов травы и сорняков.

В ведомстве отметили, что работы провели в соответствии с техническим заданием и календарным планом.

"Благодаря лесоводственному уходу за лесными культурами улучшаются условия для роста главных древесных лесных пород. Данное мероприятие предотвращает гибель лесных культур от заглушения нежелательной древесно-кустарниковой растительностью и снижение прироста лесных насаждений главной древесной породы", - отметили в комитете.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Проскочили под дымом и гнали изо всех сил». Житель Суджи рассказал об отъезде в Курск

Все выключено. Почему турецкие отели собираются отказаться от all inclusive

Их привели на бойню. ВС России уничтожат всех диверсантов под Курском

Фейк: в Белгороде объявили эвакуацию

«Это просто ужас». Шахматистка Османова не может прийти в себя после попытки отравления

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте