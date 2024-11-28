Еще 72 антитеррористические тренировки провели в автобусах «Мострансавто»

Свыше 70 антитеррористических тренировок провели на вокзалах, станциях и в автобусах «Мострансавто» с начала года. Они позволяют сохранить высокий уровень безопасности пассажиров.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, учения прошли во всех подразделениях компании. На них персонал отработал действия при чрезвычайной ситуации и проверил знания работников в области транспортной безопасности.

Всего на вокзалах и станциях провели 42 тренировки, еще 20 прошли в филиалах и 10 — в автобусах.

В учениях участвуют сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и администраций. Они отрабатывают сценарии действия при обнаружении бесхозных сумок, выявлении запрещенных предметов при досмотре и в других ситуациях.

«Напомним, что при обнаружении подозрительного предмета на объектах инфраструктуры или в автобусах Мострансавто пассажиру следует, не трогая его, сообщить о находке сотруднику службы безопасности автовокзала или автостанции, либо водителю транспортного средства», — добавили в министерстве.

Тренировки позволяют сохранять высокий уровень безопасности пассажиров.