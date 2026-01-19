Еще 700 жителей Подмосковья стали почетными донорами крови в 2025 году

Жители Московской области активно сдают кровь для пациентов больниц. В 2025 году звание почетного донора России в регионе получили 700 человек.

На него могут претендовать те, кто сдали кровь 40 раз, плазму 60 раз или сочетали эти варианты.

«Благодаря отзывчивым ответственным людям, наш регион полностью обеспечен кровью и ее компонентами. Всего в Московской области проживают почти 27,7 тысячи почетных доноров, а в прошлом году такое звание получили 700 человек, что на 11 больше, чем в 2024 году», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Донорами могут стать совершеннолетние жители, у которых нет противопоказаний. Сдать кровь можно как в специализированных учреждениях, так и в рамках выездных акций.

Дополнительные сведения о правилах присвоения звания почетного донора доступны на сайте Московского областного центра крови.

Желающих сдать биоматериал ждут ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: город Москва, улица Металлургов, дом № 37А. Предварительная запись не требуется.