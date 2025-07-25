Еще 700 жителей Подмосковья прошли обучение в школах паллиативного пациента

В Подмосковье функционирует 42 специализированные школы для обучения уходу за паллиативными пациентами. В учебных заведениях родственники и социальные работники могут получить ценные знания по созданию комфортных условий для тяжелобольных пациентов в домашней обстановке.

Еще одно такое учреждение появилось в Московской области за последний месяц.

«Занятия в школах паллиативного пациента проводят врачи паллиативной медпомощи, психологи и специалисты смежных сфер. Всего с начала года обучение прошли уже 700 человек. Также на базе социальных центров есть симуляционные классы, где родственники и специалисты обучаются уходу за тяжелобольными», — пояснила цице-губернатор региона Людмила Болатаева.

Пилотный проект первой школы паллиативной помощи запустили в прошлом году на базе Клинской больницы.

Все образовательные программы доступны для граждан на безвозмездной основе. Полную информацию о расположении школ, расписании занятий и тематике обучающих курсов можно найти на специализированном портале, официальных сайтах медицинских учреждений и их страницах в социальных сетях.

Для участия предварительная регистрация не требуется.

Дополнительные консультации по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи доступны по номеру горячей линии +7 (498) 683-83-83.