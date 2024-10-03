Еще 700 целевых договоров со студентами заключили в Московском областном медколледже

Целевой договор с последующим трудоустройством могут заключить студенты Московского областного медицинского колледжа. В этом году такой возможностью воспользовались более 700 человек.

«Наша задача — чтобы студент еще время обучения знал, где будет работать после выпуска из медколледжа. Благодаря целевым договорам мы не только поддерживаем молодые кадры, но и гарантируем будущее трудоустройство, — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Подмосковье предоставляет финансовую поддержку для молодых специалистов со средним медицинским образованием. Это ежемесячная доплата размером семь тысяч рублей, которая выплачивается в течение трех лет.

В Московском областном медицинском колледже обучение проводится по таким специальностям, как «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Лабораторная диагностика», «Фармация».

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