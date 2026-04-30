Еще 700 онлайн-заявок на запись в школу приемных родителей подали в Подмосковье

В Подмосковья доступна онлайн-услуга по записи в школу приемных родителей. С начала года ей воспользовались более 700 раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, в Подмосковье есть ряд требований к людям, которые планируют оформить опеку. Для этого нужно быть совершеннолетним, быть дееспособным, не иметь судимости за тяжкие преступления, иметь подходящее жилье и доход. Также кандидаты должны пройти подготовительные курсы.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Семья» — «Опека и попечительство» — «Запись в школу приемных родителей». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить форму, выбрав свой округ и школу.

Решение о зачислении на курс поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней.