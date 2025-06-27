Еще 700 нарушений использования земли устранили в Подмосковье с начала года

С начала года муниципальные земельные инспекторы Московской области в рамках плановых проверок обнаружили 700 земельных участков, используемых не по назначению. Масштабный проект Министерства имущественных отношений региона направлен на приведение землепользования в соответствие с законодательством.

Единые правила действуют для всех собственников и арендаторов.

«Нецелевое использование признается правонарушением. Примеры таких нарушений, которые фиксируют наши инспекторы МЗК, самые разные, но в основном, — это ведение коммерческой деятельности или оказание различных платных услуг на землях, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство», — пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, у властей нет задачи закрыть бизнес и наказать за нарушение правил, однако земли должны использоваться в четком соответствии с законодательством.

Так, в Балашихе на участке, выделенном под садоводство, предприниматель организовал дорожный сервис. В поселке Икша в Дмитровском округе на земле, предназначенной для предпринимательской деятельности, вместо автосервиса действовала гостиница. В обоих случаях собственники оперативно изменили вид разрешенного использования, приведя его в соответствие с положениями Земельного кодекса.

В Одинцове инспекторы выявили автосервис на территории, где, согласно документам, должен был располагаться комплекс бытовых услуг. После проверки предприниматель легализовал деятельность, изменив вид использования.

В Щелкове ситуация разрешилась без административных мер: владелец магазина, размещенного на территории «для обслуживания зданий», самостоятельно обратился в Росреестр и привел документы в порядок.

С момента запуска проекта инспекторы проверили 2 660 участков. Устранили уже 983 случая нецелевого использования земель.