Еще 70 выездных донорских акций провели в Подмосковье с начала года

Совершеннолетние жители Подмосковья без медицинских противопоказаний могут стать донорами. Сдать можно как цельную кровь, так и ее компоненты.

Для удобства жителей работают специализированные учреждения. Также в регионе регулярно проводят выездные акции.

«Всего с начала года мобильные комплексы Московского областного центра крови совершили 70 выездов, в ходе которых заготовили более 2,1 тонны крови и ее компонентов», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Московский областной центр крови работает ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: город Москва, улица Металлургов, дом № 37А.

Полный список учреждений Службы крови Подмосковья доступен на сайте.