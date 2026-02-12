Еще 70 тысяч женщин прошли обучение по грудному вскармливанию в Подмосковье

Специалисты по грудному вскармливанию работают в подмосковных перинатальных центрах и детских поликлиниках. В прошлом году обучение у них прошли более 70 тысяч женщин.

Как рассказали в областном Минздраве, специалисты рассказывают женщинам о технике кормления, правильном прикладывании ребенка к груди и многом другом.

«Пройти занятия в центрах грудного вскармливания в перинатальных центрах, а также в детских поликлиниках региона можно бесплатно. Важно, что занятия проводят высококвалифицированные специалисты, которые готовы ответить на волнующие вопросы и оказать поддержку», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Пройти обучение по грудному вскармливанию можно в детских поликлиниках Подмосковья, а также в перинатальных центрах в Видном, Наро-Фоминске, Коломне и Щелкове и других медучреждениях.

Узнать больше о системе родовспоможения в Подмосковье можно на тематическом интернет-портале, а также по телефону горячей линии 8 (800) 550-30-03.