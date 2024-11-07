Еще 70 тысяч заявок на выплаты для питания беременных оформили в Подмосковье

Жители Подмосковья оформили почти 71 тысячу онлайн-заявок на выплаты на питание для беременных и молодых матерей с начала года.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, выплату предоставляют беременным женщинам с 12-недельного срока, а также кормящим матерям в течение шести месяцев после рождения ребенка и детям до трех лет.

Оформить поддержку можно на региональном портале госуслуг, а также на «Доброделе».

Стоящим на учете в медорганизациях Подмосковья женщинам не нужно дополнительно обращаться с заявлением. Нужно только проверить данные в личном кабинете на «Госуслугах» и отправить заявку на рассмотрение.