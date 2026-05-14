Еще 70 тысяч работ по содержанию общественных пространств провели в Подмосковье

С приходом весны в Московской области подвели промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в общественных пространствах. С 1 марта местные службы, отвечающие за чистоту и благоустройство, выполнили уже более 70 тысяч различных мероприятий.

Усилия были направлены на то, чтобы привести в порядок дворовые территории и места общего пользования, сделав их соответствующими всем региональным нормативам.

Лидирующие позиции по объему выполненных задач заняли пять муниципалитетов. В список лучших вошли Подольск, где провели 4095 работ, а также Наро-Фоминский округ с результатом 4059 мероприятий. Красногорск, Балашиха и Дмитровский округ тоже показали внушительные цифры — 3828, 3623 и 3220 выполненных заданий соответственно.

За основу списка необходимых работ взяли данные регулярных обходов, которые проводят сотрудники инспекции Министерства по содержанию территорий и жилищному надзору региона. Кроме того, активно применяли современные цифровые технологии.

Как недавно пояснил глава ведомства Игорь Даниленко, инспекторы ежедневно патрулируют вверенные им участки. Все обнаруженные недочеты фиксируют в специальной электронной программе.

Это сделано для того, чтобы контролировать процесс устранения проблем: как только данные внесены, задание автоматически уходит на исполнение управляющим компаниям и муниципальным учреждениям.

Сотрудникам организаций за прошедший период ремонтировали и красили скамейки, урны и ограды, вывозили скопившийся мусор, закрашивали надписи на стенах и занимались многими другими видами работ, чтобы жители области могли наслаждаться чистотой и порядком.